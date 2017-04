Gigi Hadid: “Ingen er perfekte, heldigvis”

Kvinder er for kritiske over for sig selv og hinanden. Det er et af budskaberne i Reeboks kampagne, #Perfectnever, med Gigi Hadid i front. Og selvom det kan synes ironisk, at en topmodel skal fortælle os andre om at bekæmpe skønhedsnormer, så slog Gigi Hadids refleksioner over omverdenens kritik igennem som en boksehandske, da vi mødte hende til lanceringen af kampagnen i New York.





HVAD BETYDER TRÆNING FOR DIG?

“Jeg var model som barn, men da jeg blev teenager, nægtede min mor mig at være en del af modelverdenen, før jeg blev 17 år. I årene op til plagede jeg hende om at få lov til at arbejde som model igen, men hun holdt fast i, at jeg skulle have en normal barndom. Det sætter jeg stor pris på i dag. Jeg nåede at være både konkurrencerytter og volleyballspiller på højt plan, før jeg vendte tilbage til modelverdenen. Den tid var vigtig for mig, fordi jeg opbyggede en selvtillid, før jeg blev en del af den her industri, der konstant dømmer dig. Min tid som atlet gjorde også, at mit mål er at være muskuløs frem for slank.”