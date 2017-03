Gigi Hadid taler ud om synet på sin krop

Der var sat koncertgitre op for at holde menneskemængderne på geled, da vi kort mødte Gigi Hadid tidligere på året i Max Mara-butikken i Milano. Anledningen var modellens aktuelle kampagne for det italienske brand, og skrigende fans stod i timevis både før og efter åbningen for at få et lille glimt af den eftertragtede supermodel. Og det fik de. Gigi Hadid var i sin ultrakorte, camelfarvede buksedragt og en gulvlang, guldglimtende frakke over skuldrene svær at overse.

Det er ellers ikke mange år siden, at den blonde Hadid endnu var ukendt for de fleste, men da hendes krop ansigt begyndte at dukke op, skete det i sådan en fart og i sådan et omfang, at hun var uundgåelig – også selvom mange endnu ikke vidste, hvorfor de skulle forholde sig til den californiske skønhed.

Gigi Hadid står i spidsen for en ny liga af supermodeller, der forstår at udnytte de sociale medier til fulde. Og så har hun i det hele taget et look og en fremtoning, der rammer bredt. Hun har tunge øjne, fyldige læber, en Marilyn Monroe-agtig sødme og en kats kælenhed. Alligevel er hun ikke langt fra at være den kønne pige, du gik i skole med, og hun insisterer vedholdende på, at hun er en helt almindelig pige, der elsker at hænge ud, male og lave mad. Med andre ord: Hun er naboens datter i en uopnåelig og ekstremt glamourøs verden, og den kombination har gjort hende til en af tidens største, mest hypede supermodeller og it-girls med – i skrivende stund – 26,9 millioner følgere på Instagram.