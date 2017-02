Han Kjøbenhavn: Det bedste ved at designe til kvinder

HVAD ER FORSKELLEN PÅ AT DESIGNE TIL MÆND OG KVINDER?

“Man skal selvfølgelig tage højde for kroppen, og der kan være lidt teknikaliteter, som skal tilpasses. Men ud over det er der ingen forskel. I begge tilfælde handler det om at skabe et udtryk, der passer til den historie, vi prøver at formidle.”

HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE UDFORDRING?

“At designe noget som indkapsler Han Kjøbenhavns dna, uden at det bliver for androgynt og fjerner det attraktive ved kvinden. Det kan være en udfordring at finde netop den balance.”

HVAD ER DET SJOVESTE VED AT DESIGNE TIL KVINDER?

“Som nævnt tidligere, er der lidt mere frihed i designprocessen og det er endnu en kreativ udfordring, hvilket altid er interessant.

Så længe, det er lystbetonet, er det altid sjovt at skabe noget nyt og tilføje mere til Han Kjøbenhavns univers.”