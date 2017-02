Hella Joof: Her er produktet, der fjerner onde skilsmisserynker

Min dag begynder med ... “at jeg ligger i sengen og kigger ud på vejret for at se, om himlen er blå, eller om det er en ensfarvet dag. Bagefter sender jeg kærlighed til alle de mennesker, jeg kommer til at møde i løbet af dagen.”

Min træningsrutine ... “tra la la. Gælder karbad og en tur med hunden?”

En hverdagsklassiker er ... “at gå rundt i badekåbe til langt op ad dagen.”

Hverdagslykke er ... “at tale med min hund Darwin, som forstår alt.”

Min dag slutter med ... “at jeg takker for alt det gode, der er sket. Hælder glimmer på og stiller det op på kaminhylden. Det er glimmerreglen fra min bog, Papmaché-reglen. Husk det gode, der er sket i løbet af dagen, tak for det, og hæld glimmer på, så det fanger lyset.”

Jeg holder aldrig op med at bruge ... “Power rich fra Dermalogica, som fjerner de onde skilsmisserynker.”

Læs resten af interviewet i Costume 179, der er på gaden nu.