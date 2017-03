Helena Christensen og Camilla Stærk om kærlighed, sort tøj og mærkelige drømme

Både Helena Christensen og Camilla Stærks arbejde tager afsæt i modens univers. Helena som international topmodel og fotograf, Camilla som modedesigner, der ad flere omgange har designet kollektioner i eget navn. Tilsammen støtter og supplerer de hinanden med deres ligheder, der er mere underspillede end deres umiddelbare forskelligheder. Helena elsker farver, håret er stort, og hjemmet fyldt med alle mulige og umulige ting. Camilla elsker sort, sætter håret i stramme frisurer og bor minimalistisk. Alligevel krydser deres stilarter over, og de er til konstant inspiration for hinanden.

“Jeg tror, at rigtigt mange venskaber mellem kvinder handler om at føle sig inspireret af hinanden. Rent arbejdsmæssigt behøver vi dårligt at kommunikere om kreative beslutninger, og indtil videre har vi været fuldstændigt enige om alt. Vi sender tekster til hinanden samtidigt om de samme emner og tænker de samme tanker. Når man arbejder tæt og ofte sammen, så opstår der en form for symbiose, som gør, at alting flyder let og udfolder sig naturligt,” fortæller Camilla Stærk.

Et af deres seneste samarbejder er en smykkekollektion, de har skabt sammen med danske Skagen. Her går inspirationen fra naturens former igen. Den inspiration er også tydelig på deres respektive Instagram-profiler.

“Vi bliver begge meget begejstrede over natur, historie, visuelt smukke, underlige og interessante objekter, film og musik. Men det er de små detaljer, vi nyder mest. Glæden ved at genkende noget smukt i noget småt og simpelt. Det kan være et dug på et græsstrå eller en hånd, der holder fast i et tørklæde, der blæser i vinden. Og så er vi begge piger til fingerspidserne og griner over meget af det samme, mest virkelig platte ting,” siger Helena Christensen.