Københavns sejeste kærestepar: Melissa og Mads-Bo

HVAD ER JERES MEST ROMANTISKE MINDE FRA JERES TID SAMMEN?

“Efter vi mødte hinanden på Roskilde Festival, har vi været tilbage alle de efterfølgende somre i samme telt, bare os to. Vi kommer tilbage for at glemme hverdagens stress og jag, og te os som to unge, dumme og nyforelskede teenagere på ny. Det er en uvurderlig følelse.

Generelt er vi ikke et par, der gør et stort nummer ud af at lave kæmpe, overdrevne romantiske gestusser, for os er det de små tegn på omtanke i hverdagen, der betyder alt, som når han laver min livret, selvom han hader den selv.”

HVOR ER I OM FEM ÅR?

“Aner det ikke, men i hvert fald en masse rejser og oplevelser rigere. Ingen ved, hvad livet smider af udfordringer vores vej, c’est la vie.”

HVORDAN HOLDER I KÆRLIGHEDEN I LIVE I HVERDAGEN?

“Griner af os selv, af hinanden og sammen. Giver plads og bevarer os selv – hvis man bliver ‘vi og os’-parret er løbet kørt.”