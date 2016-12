Mette Lindberg: “Det er en succes, hvis nogen rynker på næsen”

HVOR FINDER DU MODET TIL AT STÅ UD FRA MÆNGDEN?

“Det tænker jeg ikke sådan konkret over. Jeg har i de sidste ti år spillet koncerter verden over, stået i front på scenen, udtalt mig om musik og inspiration med mere. Jeg har været nødt til at give slip på mig selv og turde gøre og sige lige det, som jeg følte for, også med et glimt i øjet nogle gange.

Det er fedt, jeg synes jo det er en succes, hvis der er nogen, der rynker på næsen, så er det netop ikke stille og rolig, kedelig metervare-energi.”

HVAD KAN VI FORVENTE AF DIT LOOK I DEN NYE SÆSON?

“Det er altid lidt tricky med look og pre-optagelser. Vi starter optagelser i august og programmerne starter med at blive sendt i slut december, så det look, jeg har, er noget, jeg digger laaang tid før det kommer ud! Så jeg krydser fingre for, at jeg stadig synes det er bare lidt fedt, når det bliver vist i fjernsynet.

Jeg har kørt noget 90’er med store bukser og fletninger i håret, men også en masse mønstre og helsæt. Jeg styler mig selv, nogle gange finder jeg noget nyt lige dagen inden vi filmer, og så laver jeg mit look om, det er lidt ‘som vinden blæser’ i nuet for mig.”

HVAD VILLE DU ALDRIG GÅ MED?

“Det er lidt noget med, at det kan være svært at tage en trend op, som man gik med som teen. Jeg tror ikke, jeg kommer til at have strop-kjole uden på en rib-trøje igen … Det går bare ikke, jeg får flashbacks til, da jeg var 14 og så Beverly Hills 90210. Altså på en god måde, men det var dengang.”

HVEM VILLE DU HELST BYTTE KLÆDESKAB MED (DEAD OR ALIVE)?

“Björk, Gwen Stefani, Michael Jackson og David Bowie.”

Du kan se første afsnit af X Factor sæson ti i aften klokken 20 på DR1.