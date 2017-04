Min uge: Darja Barannik

Norske Darja Barannik er en af streetstylefotografernes favoritter og står bag modebloggen Darjabarannik.com. Her fortæller hun om ugens højdepunkter.

Mandag

HVILKE FAKTORER SKAL TIL FOR, AT DIN UGE BLIVER VELLYKKET?

“Planlægning og struktur. Jeg er afhængig af to-do lister, og jeg laver en hver uge. Listen giver mig glæde i hverdagen, da det altid er lige tilfredsstillende at strege udførte gøremål ud på listen. Jeg hader at komme bagud, derfor er jeg meget optaget af at følge listen.

Ellers er træning, dejlig mad, veninde-, kæreste- og familietid vigtigt for mig. Jeg er meget social og prioriterer kvalitetstid med mine nærmeste hver eneste uge.”