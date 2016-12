Mød Tanja: Fra illegal indflytter til rulleskøjteprinsesse

For et par år siden manglede Tanja Zabell penge til en tandlægeregning. Værtstjansen på Christiania-tv var frivillig, og det samme var de fleste andre af hendes jobs. En dag fandt hun på at printe forskellige postkort af sig selv foran Det Røde Slot, en cirka otte kvadratmeter stor skurvogn, hvor hun boede med sin kæreste, Dennis.

“Der kom cirka 11 turistgrupper forbi om dagen for at se vores skurvogn. Jeg inviterede dem tit ind og svarede på spørgsmål, men blev lidt træt af, at de konstant tog billeder. Også på de dage, hvor jeg stod i morgenkåbe og med løbende makeup. Det var lidt ærgerligt. Både for dem og for mig. Så jeg begyndte at sælge postkort til fem kroner stykket, indtil jeg havde tjent nok til regningen. Så stoppede jeg salget og gav min tandlæge det flotteste af billederne,” fortæller Tanja med et stort smil og forærer mig et af de farvestrålende billeder, der er taget af en tysk fotograf for avisen Die Zeit.

Postkortsælger er bare et punkt på 35-årige Tanjas lange liste over titler. Hun er også rulleskøjteprinsesse, aktivist, konferencier, mavedanser, autodidakt skuespiller, tv-vært, instruktør og – ikke mindst – christianit. Sidstnævnte har hun været i otte år.