Pernille Teisbæk: “Det er der, magien opstår”

HVORDAN KENDER I HINANDEN?

Pernille: “Da Orit poppede op for fem år siden, var jeg hurtig til at kontakte hende, for jeg syntes, at det var nogle af de smukkeste smykker, jeg længe havde set. Det viste sig, at hun ikke bare var en superdygtig guldsmed, men også et fantastisk menneske, og på den måde kom snakken hurtigt til at handle om alt muligt andet end smykker.”

Orit: “Det, jeg med det samme faldt for ved Pernille, er, at hun forelsker sig i ting. For Pernille handler det om æstetik frem for forbrug. Den tilgang deler vi, ligesom vi også deler en fælles forståelse for det sanselige og begge tror på, at der er mere mellem himmel og jord.”

Pernille: “Sammen med min kæreste har Orit også designet min forlovelsesring. På den måde er vores venskab blevet af en meget privat karakter. Det er nærmest familiært.”