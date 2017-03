Så meget siger din telefon om dig

Foto: Creativecommons.org og Birgitte Wiborg

Birgitte Wiborg

30 år, Commercial Assistant and Communication Coordinator hos Hermès.

Maria Rasmussen om Birgitte Wiborg

“Hun er en yngre kvinde, 25-30 år vil jeg tro, for hun bruger Snapchat og har mange apps, og det er typisk for hendes generation. Og det er tydeligt, at hun bruger sin telefon ekstremt meget – har man mange apps, bruger man den til andet end at ringe og skrive sms’er. Hun opfatter sin smartphone som en meget vigtig del af den, hun er. Her er alt fra private oplysninger til arbejdsrelaterede apps, og den er også et redskab for hende til at gøre sit arbejde godt. Hun har desuden rigtig mange billedredigerings-apps, så image og det ydre betyder en del.

Hun har mange ulæste mails, hvilket viser, at hun ikke har det store behov for kontrol. Hun åbner de relevante, men hun får sikkert mange nyhedsbreve og spammails, som hun ikke har tid til at læse.

Der er mange apps baseret på offentlig transport, så jeg tror, at hun rejser og er en del på farten. Og der har hun lige nogle spil at slå tiden ihjel med, når hun sidder i lufthavnen. Hun har også mange apps rettet mod onlineshopping, det er let og komfortabelt for hende. Det er vigtigt for hende, at hun køber det rigtige – så kan hun lige scanne vinen og læse anmeldelserne, før hun serverer den for veninderne.

Der er en Børsen-app, og det overrasker mig, for den er ikke for alle. Det kan betyde, at hun arbejder på et pr-bureau, hvor man skal være orienteret om virksomheder, og hvordan det går samfundsmæssigt. Det kan også være, at hun læser på CBS.

Hun har en klar interesse for mode – det viser Vanity Fair-appen, Hermès-billedet og Chanel-coveret, men det behøver ikke at betyde, at hun arbejder i modebranchen. I dag kan alle få inspiration fra hele verden, man skal ikke nødvendigvis være en del af branchen for at have sådan et cover. Men hun kunne godt arbejde med mode, måske er hun en af Costumes modeassistenter.

Så jeg tror, at hun er en ung kvinde, der har travlt og måske arbejder i sit første job efter uddannelsen, bor i København, og som ikke er for sat med børn og bil.”