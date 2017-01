Sådan bliver en model opdaget

DU LEVER AF AT SPOTTE POTENTIELLE MODELLER. HVAD ER DIN BAGGRUND?

“Jeg er opvokset i Århus, men rejste som ung selv ud i verden som international model. Senere tog jeg en uddannelse som kunstner på University of Brighton og havde også flere udstillinger. Men da mine gode venner Martin og Jannick startede modelbureauet Le Management, begyndte jeg at lede efter smukke, unge mennesker til dem og blev hurtigt grebet af det. I dag kan jeg se tilbage på en spændende rejse, hvor jeg har været med til at bygge Skandinaviens største modelbureau op, har lært at træde i karakter, at stå ved mine valg samt at kombinere min feminine, kunstneriske side med en handlekraftig og mere karrierebevidst side.”

HVAD ER SKØNHED FOR DIG?

“Selvom det er lidt en kliché, så mener jeg faktisk, at skønhed kommer indefra, og jeg synes, det er ret interessant, at de piger og drenge, jeg scouter, altid har virkeligt skønne og spændende personligheder. Jeg er af den opfattelse, at hver eneste person har noget helt unikt, uanset om man er model eller ej. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi ikke sammenligner os med modeller og andre mennesker generelt, men i stedet flytter vores fokus over på vores egne kvaliteter og begynder at spørge: ‘Hvad er der særligt ved mig?’. Det er bare gennemgribende smukt, når man tror på sig selv – så blomstrer og stråler man.”