Sarah-Sofie Boussnina: Det elsker jeg mest ved mig selv

“Det er vigtigt, at man husker at fejre det, man er glad for ved sig selv.” Sådan lyder det fra 26-årige Sarah-Sofie Boussnina, som er ambassadør for MaxFactors nye kampagne.

Budskabet lyder 'You already have it', for at understrege, at ingen skal lave om på sig selv, men i stedet fremhæve de ting, der gør dem unikke. I forbindelse med kampagnen spredes hashtagget #myfactor, som lægger op til, at brugere på sociale medier deler og hylder deres særegne karakteristika.

I forbindelse med den nye kampagne har vi taget en snak med Sarah-Sofie Boussnina om stil, beauty og det, hun elsker allermest ved sig selv.