Trine Kjær: Derfor elsker jeg Århus

Når jeg er i Århus, spiser jeg altid ... skaldyrsfad med lækkert brød og aioli på Klassisk Fisk.

Mit yndlingssted i Århus ... er Aros og skoven ved Marselisborg.

Århus' bedste shopping ... Stylepaste, uden tvivl. Smukt tøj, smukke ting og flotte interiørsager.

Min dag i Århus slutter ... med middag og vin, allerhelst i selskab med min familie, som stadig bor i Århus.

Byens bedste festspot ... er jeg ikke klar over, hvor er. Jeg synes desværre virkelig, Århus halter på det punkt, men hvis man er i Århus under Northside eller Spot Festival, hvilket jeg ofte er, så er der altid sjovt i Radisson-baren, og hvis man virkelig vil danse, så hedder den Kupé.

Det gør byen unik, at ... det er verdens mindste storby. Århus har alt, men i en lillebitte skala, og det elsker jeg. Jeg ejede aldrig en cykel, da jeg boede i Århus, fordi det er så nemt at gå fra A til B, og så elsker jeg, at byen er så kreativ.

Århus adskiller sig fra København ved ... at være lillesøster. Århus har lidt mindreværdskomplekser, og derfor er jeg totalt glad for, at den får lidt anerkendelse nu, (ved at være udnævnt som Kulturby), og dermed forhåbentlig stopper med at konkurrere med storebror København.

Jeg elsker Århus, fordi ... den er så stor en del af mig. Jeg er opvokset her, jeg kender hvert et hjørne og min tætteste familie bor i Århus. Århus vil nok altid være hjem for mig.