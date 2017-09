Farven, alle bliver ved med at tale om

Selvom du ikke har hørt om “millennial-lyserød”, eller ikke ved, at farven går under det navn, så kender du den.

Den særlige nuance, der fremstår som en nedtonet version af Barbie-lyserød, vandt for alvor frem i 2012, og populariteten blev stadfæstet i slutningen af 2015, hvor Pantone forudså, at farven, der også kaldes “rose quartz”, ville blive årets farve i 2016.

I løbet af sommeren 2016 begyndte udenlandske medier at henvise til farven som “millennial pink” (engelsk for lyserød, red.), hvor millennial dækker over unge mennesker født omkring årtusindeskiftet, altså enten i 90’erne eller 00’erne.