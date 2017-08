Saras vej til en god form: “Noget radikalt måtte ske”

Fitness-utopi

Lad mig male et lille billede ...

Forestil dig et sted, hvor alle er voksne. Folk kalder hinanden ved fornavn og er hverken bange for at se hinanden i øjnene, snakke eller grine. Og alle træner med samme formål: At blive eller forblive sunde og stærke, mens de har det sjovt. Man er ikke kropsforskrækket og man er der ikke for at gå på “dag-diskotek”.

Deres særlige klimaanlæg tilfører ilt under hele træningen, samtidig med at CO2 bliver udsuget, hvilket efterlader luften frisk og let – uden antydningen af lunken armhule. Og det på trods af, at størstedelen af træningen foregår i rum, der er opvarmet til mellem 38-40 graders varme. Al belysning i centret består af lysterapilamper, så man ikke kan undgå at føle sig genopladt, når man forlader centret. Jeg var solgt.