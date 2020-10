4 ting, du kan opleve efter din fødsel, som du ikke er blevet fortalt

I samarbejde med Always bryder vi tabuet og sætter fokus på ting, som alle kvinder kan opleve, men sjældent taler højt om. Det er nemlig uundgåeligt, at både gravide og nybagte mødre skal deale med lidt af hvert omkring underlivet. Derfor har Always udviklet trusseindlæg i mange former og størrelser, så du kan føle dig frisk, uanset hvad du oplever.

4. Du kan have meget udflåd i op til et år efter fødslen

Som de fleste kan overraskes over i løbet af graviditeten, sker der noget helt særligt med mængden af udflåd. I løbet af en graviditet kan du nemlig opleve, at du får virkelig meget af det, og selvom det er helt normalt og sundt, er det ikke altid super praktisk. Efter fødslen kan du stadig have meget udflåd, og det kan faktisk fortsætte i helt op til et år efter. Hvis det er tilfældet, er det dog godt at huske på, at mængden igen en dag vil blive ligesom før, du var gravid. Det handler bare om tålmodighed.

Der findes heldigvis også trusseindlæg til formålet, så det ikke behøver at genere dig. Always Dailies er eksempelvis specialdesignede til at absorbere udflåd, og så er de dermatologisk testet.