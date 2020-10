Shop hos Boozt.com, og giv tøj til børn på flugt

Om 5 Skoler

5 Skoler er en uafhængig organisation, der blandt andet bygger skoler til børn, som flygter fra krigen i Syrien, og som nu er strandet i nærområdet.

Børnene lever under barske og uværdige forhold. De fleste har aldrig gået i skole og lever en tilværelse uden smil, leg og håb.

Mange børn arbejder for de lokale bønder, og fælles for dem alle er, at de drømmer om at komme i skole.

Ved at gå i skole får børnene et fællesskab og et formål i hverdagen. Vi kan se, at skolen er et fast og meget vigtigt holdepunkt i børnenes liv.

Vi ved, at børn, der går i skole, mestrer livet bedre, når de bliver voksne. For børn, der lever under svære vilkår i flygtningelejre kan skolegang være med til at give stabilitet, livslyst og værdighed.

Det betyder alt for de børn, der starter i 5 Skolers skoler, at de bliver en del af et fællesskab med andre børn, der tager udgangspunkt i leg og læring. Skolen er børnenes frirum og et sted, hvor de kan føle sig trygge, set og anerkendt.

Projektet er forankret med en lokal NGO, og skolens lærere bor i lejrene. Det betyder, at de har en dyb forståelse og respekt for børnenes barske livsvilkår.

