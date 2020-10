To mødre taler om skam: “Jeg har altid tænkt, at moderskabet både er den bedste og den værste klub at blive medlem af”

De mørke blyantstreger står skarpt på det hvide papir. Tegningen forestiller to kvinder – den ene med tårer i øjnene, den anden med mørkt strithår og hængebryster, som træder tydeligt frem under den prikkede bluse.

“... Og jeg kan bare ikke holde ud, at ferien er slut, og jeg savner allerede børnene helt vildt. Gør du ikke?” siger den grædende kvinde. Et spørgsmål, der udløser et skyldigt blik hos kvinden med hængebrysterne, som kæmper for at få fremstammet et svar:

“Øh …”

Tegningen er Line Jensens. Hun er illustrator og skildrer på Instagram-profilen @linejensen_illu den hverdag, som mange andre forsøger at dække over: Den daglige trummerum med uendelig opvask, godnatlæsning i den samme bog for 500. gang og diskussioner om, hvem der henter børnene fra institutionen.

Flere end 33.000 personer følger Line Jensens streg på det sociale medie. En af dem er Nanna Schultz, som er CEO og grundlægger af Momkind – et online fællesskab, som både sælger startpakker til nybagte mødre og deler historier om moderskabets mange facetter på blandt andet Instagram-profilen @momkind.dk, der har flere end 12.000 følgere.