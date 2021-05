400 TRIN OPPE

Københavns bedste udsigt finder I på toppen af Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Og mens de voksne godt kan få lidt hjertebanken på vej op, synes de fleste børn, at de 400 smalle trin til toppen af det guldfarvede proptrækkerformede tårn er en fest.

Sankt Annæ Gade 29

ET HAV AF MAD

At gå ud i naturen for selv at finde dagens aftensmad er fascinerende for både store og små, og faktisk er stranden et oplagt sted at lede. Her finder I nemlig tang. En af mange danskere overset spise, der skal tænkes som en grøntsag, der kan tilføre maden både salt og umami. Tag bogen Tang – et hav af mad under armen, og få opskrifter samt guide til, hvilke tangsorter der er spiselige. Så er det bare at beslutte, om blæretangen skal blive til sprøde chips eller hakkes ovenpå omeletten.

TANG Et hav af mad af Anita Dietz & Liselotte Kira Gregers Andersen hos Lindhardt og Ringhof 299,95 kroner.

KALEJDOSKOPISK UNIVERS

Den danske kunstner Jeppe Hein er især kendt for sine fantastiske spejllabyrinter, og en af dem kan opleves under åben himmel i Kunstpark Ordrupgaard. Den mere end 70 kvadratmeter store spejllabyrint består af to meter høje spejle, der reflekterer de grønne omgivelser, det skiftende lys og bevægelserne fra de især mange børn, der begejstret løber rundt i Semicircular Mirror Labyrinth II.

Ordrupgaard.dk