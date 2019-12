Rose-Marie Swift er kvinden bag Rms Beauty, hvis udvalg af farver og bløde teksturer er et rent slaraffenland for enhver makeup- og øko-entusiast. Har du også svært ved kun at vælge én favorit, kan du heldigvis få det hele med i paletten Signature set. Den rummer både deres ikoniske highlighter Magic luminizer, Buriti-bronzeren, de populære lip2cheek farver og en blød balm til læberne. Alle palettens farver glider over huden og giver ansigtet dugfrisk glød udelukkende ved hjælp af naturlige og økologiske ingredienser.

Signature set i pop collection, Rms Beauty hos Nuecph.com 450 kr.