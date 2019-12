Her skal du shoppe, hvis du gerne vil skille dig ud

Hvad er jeres designkoncept?

“I Kaaber Kaaber forhandler vi på Instagram unikt vintagetøj, og vi sælger også upcycled tøj, vi selv har designet. Vi er lige nu ved at lancere webshop.”

Hvorfor nu?

“Den frie markedsøkonomi bevirker, at der skal sælges mest muligt. Det medfører billigt tøj af dårlig kvalitet, mix af tekstiler, fokus på minimering af fremstillingsomkostninger og en næsten aggressiv fremvisning af nye kollektioner for at få forbrugeren til at købe mere og i ringere kvalitet. Derfor er der et kæmpe behov for nytænkning i modeverdenen, og alle bud på at bevæge branchen væk fra ‘fast fashion’ og hen imod bæredygtig produktion og forbrug er enormt vigtigt.”

Hvad er fordele og udfordringer ved at tænke bæredygtigt?

“Vi oplever, at der i den kreative proces tilføres nogle vinkler eller idéer, vi ellers ikke var kommet på, hvis vi ikke havde haft nogle af begreberne inden for bæredygtighed. Vores læderbukser, der blev designet og syet, før vi startede Kaaber Kaaber, er et eksempel på det. Her var vinklen til det bæredygtige, at de ud over at være holdbare og slidstærke også skulle kunne have flere funktioner, ‘wear one or two’. Lige nu arbejder vi på at sy et nyt par, hvor materialet enten kommer fra gamle ødelagte lædersofaer, eller at hvert bukseben skal kunne vendes, så du får to bukser i et par. Udfordringerne er for eksempel i forhold til indkøb, da vi i udgangspunktet helst vil handle lokalt.”

Hvordan oplever I efterspørgslen?

“Vi er nye på markedet, men mærker allerede stor interesse for Kaaber Kaaber – vi har næsten allerede udsolgt. Vi mærker et ønske hos forbrugerne om at kunne skille sig ud i form af unik beklædning. Det er i sig selv let ved vintage og upcycled tøj, da der oftest kun findes et eksemplar.”

Hvordan går I selv klædt?

“Vi går stort set kun i genbrugstøj, og så har vi relativt små garderober og køber hellere dyrt, småt og godt. Vi har begge en kærlighed til håndbroderede tekstiler, der emmer af historie. Alt det arbejde og alle de detaljer, der kan ligge bag, er bare megafascinerende.”

Ser I et voksende potentiale i upcycling og bæredygtighed?

“Bæredygtighed er vejen frem, og upcycling er en af de metoder, der kan bruges. Det føles godt at have upcycled et produkt, skabt noget merværdi og i sidste ende gøre forbrugeren glad for et stykke tøj, der ellers ville være blevet smidt ud af den ene eller anden grund.”