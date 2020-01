Nyt dansk mærke skaber enestående design, du vil elske hele livet

Hvad er jeres designkoncept?

“Babett er et unisex-brand, som vi stiftede i år. Vi skræddersyer one-of-a-kind tøj ud af vintage-tekstiler. Vi tror på en helt anden tilgang til forbrug – én, hvor man køber meget mindre, men meget bedre. Vi er et slow-fashion brand, og det betyder, at vi ikke arbejder med kollektioner og ikke følger de klassiske sæsoner. Vi bestræber os på at lave tøj, som holder rigtigt længe, og som kun bliver lækrere af at blive brugt, og som man har lyst til at passe rigtigt godt på.”

Hvorfor nu?

“I dag er vi nødt til at tænke mode og tøjproduktion på en helt anden måde end hidtil – det tøj, vi laver, skal ikke kun have en levetid på én enkelt sæson, men skal holde et helt liv i udtryk og kvalitet.”