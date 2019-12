Ugens vintagefund er et nyt tiltag på Costume.dk, hvor vi hver uge guider til det bedste fra de mange secondhand- og vintage-skatkamre rundt om i verden.

Festsæsonen er over os, og det er tid til at finde den kjole, du skal have på til julefrokoster og nytår.

Undgå at clashe med en veninde eller kollega, og investér i en vintage- eller secondhand-kjole. Vi har samlet en stribe flotte bud herunder.

Psst ... Hvis du kender en god vintagebutik eller Instagram-profil med secondhand, der sender til hele Danmark, må du meget gerne tippe os på amirad@costume.dk.