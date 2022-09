3 danske udstillinger du ikke må misse i efteråret

Copenhagen Contemporary: Dangerous when wet

En svømmeforestilling, malerier under vandet og kroppe, der glider i lilla slim er af de værker, du kan opleve, når Copenhagen Contemporary i samarbejde med Dansehallerne (et nationalt center for dansk koreografi) i efteråret præsenterer den unikke udstilling. Udstillingen fokuserer på de kollektive former for kærlighed, selvkærlighed, identitet og seksualitet. Her undersøges det, hvordan vand kan føre til nye måder at formere fælleskaber på.

Hvor: Flere steder i København - primært på Copenhagen Contemporary

Hvornår: 30. september 2022 til 2. oktober 2022

