3 måneder i autocamper – kom med designer Katrine Binné og familien rundt i Europa

Vi prøver at tage hensyn til alle behov – fra legepladser til vandreture, mad over bål og jagt efter en god kop kaffe, afslapning på solsenge og vandplask. Og så har jeg en hemmelig mission om at shoppe lokale souvenirs på vejen – naturvin fra Slovenien, broderi fra Kroatien eller strik i Østrig. Jeg kan nok heller ikke komme udenom at besøge nogle af Cosmo 1996’s samarbejdspartnere, når vi rammer Italien – sådan er det at være selvstændig.

Alt dette og mere til vil jeg opdatere om, når jeg hver uge skriver digital dagbog fra turen. Jeg håber, det kan inspirere dig.

Forfatteren samarbejder med FDM Travels, der har sponsoreret autocamperen – læs mere om ferie i autocamper her