De seneste år har vintage fået et kæmpe comeback – og heldigvis for det. Der findes utallige gode grunde til at forny din garderobe med gamle sager, da du både skåner miljøet, skaber en mere personlig og unik stil, og ofte får mere for pengene.

Der åbner hele tiden spændende nye vintagebutikker, som gør opgøret med brug-og-smid-væk-kulturen til en leg.

Her har vi samlet tre af de bedste nye secondhand-butikker, som har slået dørene op i København.