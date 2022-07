Happy Place

"Jeg elsker et godt interviewformat. Der er på en eller anden måde lidt mere frihed i dét, at du kan scrolle igennem de forskellige episoder og vælge lige det interview med den gæst, du gerne vil blive klogere på. Min seneste binge-podcast er Happy Place: et podcast, der sætter fokus på mental sundhed. Et 'happy place' er det sted, du tager hen og føler dig dit bedste. I virkeligheden er det vel ikke et sted; det er nærmere en fornemmelse, og det kan jo komme af mange ting. Det er selvfølgelig ret individuelt, hvilket også gør, at samtalerne i denne podcast spænder bredt.

Værten er Fearne Cotton, der udover et finurligt navn også har en helt fantastisk engelsk middelklasseaccent, som jeg virkelig har en svaghed for. Fearne tager os igennem gæsternes oplevelser med tomhed, ulykke og det at ramme bunden, og hvordan de så har fundet vejen ud af denne følelse. Der bliver talt råt for usødet, og der findes vildt mange gode episoder derinde. Et eksempel er et ret fantastisk interview med Robbie Williams, der taler om stofmisbrug og selvmordstanker. Jeg kan også nævne interviewet med stilikonet Pandora Sykes, der taler om vores besættelse af begrebet 'wellness', og et af mine helt store idoler, Jane Goodall, der taler om at finde sit frirum i naturen. Så skal det også lige understreges, at det her altså er en feel good-podcast, så selvom den måske lyder lidt tung, er den hamrende inspirerende."