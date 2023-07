7 koncerter vi glæder os til at opleve på Musik i Lejet

Endnu en af sommerens helt store festivaler er ved at være klar til tage hul dette års program, og det er selvfølgelig Musik i Lejet, der er tale om – festivalen som holder til ved strandkanten i Tisvilde.

Vi har taget et nærmere kig på det fulde program og udvalgt syv koncerter, som vi glæder os ekstra meget til at se – og lad os lige understrege, at det bestemt ikke var en nem opgave, for der er i sandheden ikke nogle koncerter på programmet, som vi ønsker at gå glip af. Men her får du alligevel et udpluk.