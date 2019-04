8 danske true crime-podcast, som vil give dig mareridt

I første sæson af P1 dokumentaren Det perfekte offer søger journalisten Emil at komme til bunds i en sag om en nattevagt, der er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse af to patienter på et psykiatrisk hospital. Resultatet er en opsigtsvækkende podcastserie, der kommer helt tæt på de to patienters skræmmende historier om en ansat, der udnytter sin autoritet.

