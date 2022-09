Alt dette skal du holde øje med i september - og notere i kalenderen

Ny film med ikoniske skuespillere

Har du hørt om denne nye romantiske komedie, der har to ikoniske skuespillere som hovedrolle? Ellers skal du læse med her. Julia Roberts medvirker i sin første romantiske komedie i 20 år, og denne gang med en anden ikonisk Hollywood-stjerne, nemlig Georg Clooney. De to stjerner spiller et skilt par, der rejser til Bali sammen, for at stoppe deres datter fra at begå en stor fejl. Vi glæder os enormt meget til at se Julia Roberts på skærmen igen.

Hvor: Kino

Hvornår: 15 september 2022