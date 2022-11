Bag filteret: Hashim Musa

Hvis du kunne drikke kaffe med en person, hvem skulle det så være?

Tupac Shakur. Ud fra hans ideologi og energi, tror jeg vi kunne have en rigtig hyggelig og dyb snak over en kaffe.

Hvem/hvad inspirerer dig?

Min familie, mine venner, forskellige kulturer, naturen, film, musik, følelser og det kan faktisk blive ved.. Alt er en inspiration for mig, på en eller anden måde.

Din guilty pleasure?

Jeg har set “Too Hot To Handle”.

Hvornår var du sidst modig og hvorfor?

For to sekunder siden, da jeg offentligt skrev ud, at min guilty pleasure var "Too Hot To Handle" :’)

Hvad gør dig glad/positiv?

Jeg omgås mennesker med god og ærlig energi, og jeg lever af det, jeg elsker hver dag. Jeg tager valg, som jeg kan stå inde for. Det gør mig meget glad og giver mig en positiv energi.