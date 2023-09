Frederikke Thiberg bor i Berlin og guider dig her til de absolut fedeste steder

"Det er jo så svært at sige ét sted, så her er tre, så der er lidt til en hver smag. Voo Store er jo ikonisk for Berlin og et must-visit hvis du spørger mig. Jeg er så heldig, at det er min nabo, og elsker at tulle derned og bladre deres bøjler, som jævnligt bliver udskiftet, således at udvalget konstant er højaktuelt. De har kurateret det bedste af highend brands som Miu Miu, Acne Studios og Margiela, mikset det med spændende mindre og mere niche designere som Ioannes, Christina Seewald og Mainline Rusfrcade."

"Humana er en kæde af genbrugsbutikker, som ligger rundt omkring i byen. Jeg synes den bedste er ved Alexander Platz, som muligvis også er den største. Tag snacks med i tasken for det kan godt tage på blodsukkeret at grave sig igennem for at finde guldet."

"Sunday Flea Markets afholdes, som navnet antyder, hver søndag hele sommeren forskellige steder rundt om i byen. Her er priserne mellem 1 og 10 eur, så man kan uundgåeligt gøre sig nogle gode kup. Det ligeledes et godt sted at browse inspiration i de besøgendes outfits - de lokale dresser gerne op for en catwalk på markedet."