På udstillingen Beautiful Repair sættes der fokus på tøjet som vores “anden hud”. Her bliver du præsenteret for værker af genbrugsmaterialer og reparationsteknikker, der viser hvordan vi har brugt moden til at kommunikerer med vores omgivelser igennem tiden og bringer ny inspiration til, hvordan vi kan passe på kloden og samtidig elske moden.

Udstillingens kunstnere og designere forener ansvarlighed og bevidsthed for klimaet med interesse for menneskets basale behov for at udtrykke sig gennem tøj. Beautiful Repair er skabt i samarbejde med Ane Lynge-Jorlén (ALPHA) og viser værker af en lang række kunstnere og modedesignere – nogle for første gang i Danmark.

Vi har været en tur forbi udstillingen og kan varmt anbefale, at du bruger en time eller to.