Interiør: Plantetorv på Refshaleøen

Elsker du også at give dit hjem lidt liv ved hjælp af alskens grønne planter? Så skal du besøge Byens Plantetorv, som er Københavns nye grønne oase. På 700 kvadratmeter i en af Reffens rustikke bygninger kan du gå på opdagelse i et stort udvalg af planter, et planteværksted, drivhuset og en lille café.

Pernille Franker er iværksætteren bag Byens Plantetorv, der har skabt oasen med intentioner om at gøre det lettere for alle i byen at leve mere grønt. På planteværkstedet kan du selv arrangere dine nye planter i potter, så du ikke får jord ud over hele altanen derhjemme. Plantetorvet gør det derudover let for dig at gøre din bolig grønnere, da de også kan sørge for transporten af dine nye indkøb hjem til dig.

Byens Plantetorv, Refshalevej 167D, 1432 København K. Åbningstider: alle ugens dage klokken 11-19. Læs mere her.

Streaming: The Hills

Anden sæson af opfølgeren til den ikoniske serie, der ændrede landskabet for reality-tv for altid, har netop haft premiere eksklusivt på Paramount+.

Hvis du var teenager i midten af 00’erne, er der stor sandsynlighed for, at du fulgte med i MTV’s realityshow The Hills, hvor kendte navne som blandt andre Kristin Cavallari, Brody Jenner og Audrina Patridge optrådte. I serien fulgte man Hollywoods mest ikoniske vennegruppe, som tillod millioner af seere at følge med i deres liv, der i høj grad var præget af drama, storslåede romancer og konflikt.

I den nye 2. sæson af den episke genforeningsserie The Hills: New Beginnings får man reality-tv for alle pengene: Det populære cast befinder sig nu ved en korsvej, hvor de står over for prøvelser, de ikke har oplevet før. Mens nogle kæmper med økonomiske konsekvenser af den globale pandemi, forsøger andre at navigere i udfordrende forhold og kæmper med afhængighed. Genopblusning af tidligere flammer, overraskende graviditeter og en nyligt offentliggjort skilsmisse er bare nogle af de temaer, der præger den nye sæson.

Du kan streame ‘The Hills: New Beginnings’ på Paramount+ nu.