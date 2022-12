Costumes store nytårsquiz 2022

Nytårskjole er på plads, nytårsmenuen er lavet, og du har købt ind til at mikse de lækreste drinks. Alt er gjort klar til, at du og dine nærmeste kan have et festligt nytår – og naturligvis skal I også quizze om året, der gik.

Costumes nyårsquiz kaster med 15 spørgsmål et blik tilbage på året, der gik. Vi ser blandt andet tilbage på hvilke modetendenser, der har domineret gadebilledet, vi tager jer med tilbage til nogle af årets største øjeblikke fra catwalken, og du får selvfølgelig også mulighed for at teste, om du har styr på årets største skønhedstendenser.

Skål og godt nytår fra alle os på Costume.