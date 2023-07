Couturekulten guider: Her er min ultimative guide til København

Laura Tønder arbejder som model og designer, og hun går inden længe i luften med sit nye vintage-inspirerede brand, Kettel Atelier. Vi har spurgt, om hun ville dele sine bedste tips til København med os. Det sagde hun ja til, og derfor kan du nu læse denne ultimative guide til København – i samspil med en vintage-inspireret modeserie, der er skudt af fotograf, Therese Riis.

Udover sit erhverv som designer og model shopper Laura generelt set en del vintage – og hun shopper vintage med samme mindset, som når hun shopper nyt. Laura forsøger konstant at bevare et åbent sind, og hun prøver på ikke at gå efter noget specielt. Når det lykkedes hende at finde noget, som tiltaler hende, spørger hun sig selv, om det er et fund, hun vil bruge meget eller blot vil teste af.

Vi spurgte hvad hendes bedste tip til vintage-shopping var og fik følgende svar:

"Hvis tøjet ikke passer så lad det være – med mindre du lover dig selv, at du vil få det syet ind, om eller får sat en ny knap i. Vær realistisk med dig selv og køb aldrig for småt – især ikke sko. Du vil fortryde det."

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse på en sommerdag i København?

"At tage på loppemarked og cykle ud for at bade et dejligt sted."