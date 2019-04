Her skal du spise is i København

Idéen til Banana opstod på en tur til Hawaii, hvor holdet bag isbutikken så en mulighed for at skabe et alternativ til traditionel is.

Banana laver vegansk is af bananer, dadler, citron, vanilje og havremælk med omtanke for miljøet, da de eksempelvis udelukkende anvender bananer, der ellers var blevet smidt ud.

Adresse: Torvehallerne, Frederiksborggade 21, 1362 København og Broens Gadekøkken, Strandgade 95, 1401 København

Åbningstider: Åbent alle ugens dage

Torvehallerne:

Mandag-torsdag klokken 10-19

Fredag klokken 10-20

Lørdag klokken 10-18

Søndag klokken 11-17

Broens Gadekøkken:

Hver dag klokken 11-20