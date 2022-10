De bedste naturvinbarer i København

Naturvinbaren Ancestrale både byder på naturvin og mad efter økologiske og bæredygtige princeripper. De har et stort udvalg af naturvin, som de kalder 'rene' og 'umanipulerede' vine, men hvis du ikke er naturvin-kender, hjælper de selvfølgelig med at finde den rette til dig: "Vi stræber efter at have noget for nørderne, de indviede, men bestemt også for begynderen".

Adresse: Oehlenschlægersgade 12, 1663 København V.

Læs mere her.