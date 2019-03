Onani, venskab, selvhad og menstruation. Der er ingen emner, der er tabubelagte, når veninderne Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn sætter sig sammen hver uge til en hudløst ærlig snak om livet i 20'erne og alt, hvad det indebærer.

De to nordjyske piger stiftede podcasten, fordi de syntes, der manglede et mindre filter-agtigt billede af det at være ung kvinde i dag, som man kan afspejle sig i – og podcastens mange lyttere stadfæster Fries before Guys' eksistensberettigelse.

Du kan blandt andet lytte til Fries before Guys her.