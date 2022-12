Un petit goût er fransk og betyder en lille smag. Med en lille smag menes der ikke en svag smag, man hentyder derimod til, at man skal have lidt men godt. Kvalitet frem for kvantitet.

Den erklæring vil vi gerne hellige os til. Derfor har vi talt med whiskynørd, Mads Schytte, som har hjulpet os med tre anbefalinger til whisky, der bør drikkes rent - også selvom du er nybegynder.

"Som nybegynder i whiskyens vidunderlige verden er mit klare råd, at du bør starte ret forsigtigt. Hvis du kaster dig ud i "Cask Strength" (udtryk for den alkoholstyrke en whisky har direkte fra fadet) samt masser af røg, så vil de fleste blive blæst bagover - bogstaveligt talt. Derfor er mit råd, at gå forsigtigt frem. Selvom du er vant til at drikke ren spiritus, så kan en whisky virke voldsom i starten. Nogle whiskyer er derfor særdeles egnede som "begynderwhisky"."

Mads anbefaler: