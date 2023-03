Du er inviteret, når Kunsthal Charlottenborg forvandles til festivalcentrum

Rummene i kunsthallen kommer til at fungere som mødested for mange af festivalens gæster – her kan der holdes møder, ses film, du kan deltage i brancheevents eller blot slappe af. Ambitionen bag indretningsprojektet er at udfordre og iscenesætte produkter i særligt koreograferede omgivelser, som giver festivalens gæster en helt speciel oplevelse.

Holdet bag indretningsprojektet er kunstner, Birgitte Due Madsen, samt arkitekterne Anne Dorthe Vester og Lise Birgens Kristensen.

Du er inviteret

Alle er velkomne til at besøge CPH:DOX på Kunsthal Charlottenborg under hele festivalperioden. Programmet for film og events kan findes på cphdox.dk, og her kan du også finde detaljeret information om filmene.