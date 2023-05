Kl. 10:00

“Vi startede dagen med en sød buket blomster fra en kollega, der ønskede tillykke med sketchshowspremiere! TAK. Lige for tiden er vi ved at udvikle en ny komedieserie til TV2 Zulu. Serien produceres af Strong Productions, så vi har fået et lille hyggeligt kontor hos dem i Nordvest. Da vi begyndte at arbejde sammen for 9 år siden, fandt vi hurtigt ud af, at ud over at have humor tilfælles, så elsker vi begge at sove længe. Derfor starter dagene sjældent før klokken 10.00 i udviklingsfaserne – til gengæld gør det os mere fokuserede og produktive i løbet af dagen.”