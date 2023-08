Enter Art Fair: Disse udstillinger kan du opleve helt gratis

Det er muligt at udforske 5 oplevelser, helt gratis. Her er 3 af de udstillinger, vi glæder os til at opleve.

Dette vil vi ikke gå glip af

TALK "Who Cares about Performances?" af Michelangelo Miccolis og Nikima Jagudejav. Det foregår søndag den 27 august fra 12.30 til 13.15.

"Action Man Collects Sweethearts" af Nicolai Risbjerg. Det foregår alle dage fra 14.00 til 14.30.

"The Tropes of Pop Music" af Kristoffer Raasted. Det foregår alle dage fra 16.00 til 16.30.

Rammen for udstillingerne er både fordelt over indendørs- og udendørsarealer, så der er mulighed for at gå på opdagelse hele dagen – uanset hvad vejret byder på.

