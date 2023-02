Esben Weile Kjær inviterer til fernisering på ARKEN

Deltag i den store åbningsfest 9. februar, hvor der er fernisering af den nye udstilling af Esben Weile Kjær på ARKEN. Der er gratis adgang til udstillingen på aftenen, og det vil være muligt at nyde et glas vin for bare 15 kr.