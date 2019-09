Hvis du har bidt negle til film som Seven og Kvinden der forsvandt (Gone Girl), er der god grund til at kaste dig over Mindhunter.

David Fincher, den psykologiske thrillers mester, har medvirket til at skabe serien om 1970’ernes USA, hvor en FBI-enhed sætter sig for at kortlægge seriemorderens psykologiske profil for at forstå mennesket bag forbrydelserne.

Mindhunter introducerer en lang række seriemordere fra virkelighedens verden i nervepirrende scener, der bringer dig ud på kanten af sofaen – helt uden brug af chokeffekter og actionbrag.