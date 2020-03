De bedste serier og sæsoner, du skal streame i foråret 2020

Mangler du dit næste reality-fix? Så er realityserien Love Is Blind et lovende bud på din næste guilty pleasure.

Deltagerne sidder hver især i forskellige rum, hvor de skal lære en person fra det modsatte køn at kende. Hagen er, at de kun må snakke sammen, men ikke får lov til at se det nye bekendskab inden de forloves.

For kærligheden er blind, eller er den?

Netflix' bud på et datingprogram lyder som en omgang tomme kalorier, men Love Is Blind fungerer overraskende godt som en sammensmeltning af Gift ved første blik The Bachelor krydret med en god portion realitydrama.

Se Love is Blind på Netflix.