I 2003 tages et pizzabud som gidsel og tvinges til at røve en bank med en bombe fastgjort om halsen. Hans uhyggelige død bliver starten på en omfattende efterforskning, der kun bliver mere og mere mærkelig, for hvem i alverden står bag det bizarre og ondsindede mord?

Evil Genius – The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist kan ses på Netflix