Den tåkrummende serie med Frank Hvam og Casper Christensen i spidsen er endelig vendt tilbage, og det er mindst lige så pinligt som altid. Forskellen er, at Frank og Mia er blevet voksne og har fået to børn, mens Casper (stadig) lever et ungdommeligt liv i et parforhold med Aqua-Lene. De to venners forskellige liv sætter scenen for utallige pinlige scenarier, som både får dig til at grine og græde.

Klovn sæson 7 kan ses på TV2 og TV2 Play.