Redaktionen: Disse 3 serier bingede vi i januar

Cecilia Saxton, Digital Redaktør

"Det er lang tid siden, at jeg har været så opslugt af en serie, som jeg var med denne. Kvinder på Frontlinjen er en fransk miniserie på Netflix, som jeg har ædt råt. Jeg så alle otte afsnit i løbet af én uge (læs: weekend), og da jeg havde set sidste afsnit, blev jeg helt ærgerlig over, at der ikke var en sæson 2, som jeg straks kunne gå i gang med – det sker ikke så ofte for mig."

"Serien udspiller sig i en fransk by i 1914, og vi følger fire stærke kvinder, der kæmper med de ødelæggende konsekvenser, som krigen (2. verdenskrig) medfølger, imens tyske tropper rykker frem og mænd bliver tvunget til at drage i krig mod frontlinjen. Der er smæk på drama og følelser, og jeg fik da også fældet en lille tåre hist og her (der skal dog ikke så meget til for mit vedkommende)."

Du finder serien lige her.